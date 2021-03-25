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موقف بطولي لكلب يوقف حركة المرور لطلب المساعدة لصاحبه

الخميس 25/مارس/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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ذكرت قناة CTV News انه أنقذ كلب امرأة كندية، حيث أوقف حركة المرور وساعدها بعد أن أصيبت بنوبة صرع أثناء مشيهم الصباحي. فقد كانت "هالي مور" تتجول في حيها في ستيتسفيل، أوتاوا، مع كلبها، كلوفر، البالغ من العمر عامًا ونصف، عندما انهارت وبدأت في النوبة.

وقالت هايلي للقناة: "كل ما أتذكره هو الاستيقاظ في سيارة الإسعاف والشعور بالارتباك، تمامًا مثل ما يحدث". وقد التقطت كاميرا مراقبة أحد الجيران لحظة اغمائها على جانب الطريق، مما دفع كلوفر لإنقاذها. في اللقطات التي حصلت عليها قناة سي تي في نيوز، يمكن رؤية الكلب سريع البديهة وهو يتفقد هالي ويطلب مساعدة سيارة عابرة تمر بالجوار.

و حرر الكلب نفسه من قبضة هالي ومشي في منتصف الشارع لعرقلة مسار شاحنة قادمة، مما اجبر السائق درايدن اوتواي على التوقف والمساعدة. وسرعان ما لفت الكلب انتباه جار آخر، دانييل بيلون، الذي قفز من سيارته الجيب للمساعدة.

وذهب كلوفر مع الجيران لتنبيه عائلة هالي، وبحلول الوقت الذي وصل فيه والداها - راندال وديان مور - إلى مكان الحادث، كانت تتلقى العلاج من قبل المسعفين، وفقًا للقناة. لا تزال عائلة مور غير متأكدة من سبب نوبة هالي المفاجئة، لكنهم يشعرون بتحسن عندما يعرفون أن كلوفر يبحث عنها.

قالت هايلي: "إذا حدث هذا مرة أخرى، أشعر بأمان أكثر بعشر مرات، وأنا أعلم أنه سيكون هناك من أجلي"، مضيفة: "أنت تعرف مدى وفاء الحيوانات وهو كلب رائع حقًا وأنا أحبه كثيرا. "

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