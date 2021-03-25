أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

يعيش الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب بيتسو موسيماني، حالة من القلق، بسبب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، المنضم إلي المنتخب الوطني خلال معسكر مارس الحالي.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان الجهاز الفني يترقب حالة محمد مجدي أفشة، بسبب الإجهاد الذي سيتعرض له مع منتخب مصر، خاصةً في ظل عدم وجود بديل له في المنتخب.

ويأتي خوف المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في ظل مشاركة أفشة أساسيًا في مباراتي كينيا وجزر القمر في 4 أيام، بجانب السفر إلي نيروبي، مما يزيد إجهاد اللاعب.

ويأمل الأهلي عدم تعرض مجدي للإجهاد، قبل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت 3 إبريل.