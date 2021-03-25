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طفل رضيع يعثر علي رقم حظه بعد ولادته

الخميس 25/مارس/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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وجد طفل رضيع في فلوريدا رقم حظه بالفعل بعد ولادته في 21 مارس الساعة 3:21 مساء، في المنطقة ذات رمز 321.

استقبلت تشاريش بيرسكو، 24 عامًا، من جزيرة ميريت، ابنها كارتر كير في مستشفى هيلث فيرست كيب كانافيرال في شاطئ كوكوا بعد ظهر يوم الأحد. وأعلنوا وقت الولادة في الساعة 15:21 بتوقيت الجيش. ولم يقتصر الأمر على مطابقة الأرقام لتاريخ ووقت ميلاده، ولكن المستشفى يقع في المنطقة ذات رمز 321 في مقاطعة بريفارد.

وأشار المستشفى أيضًا إلى أن غرفة كارتر تطل على ساحل فلوريدا الفضائي، حيث يعد أعضاء طاقم ناسا "3-2-1" قبل إطلاق الصواريخ. كان من المقرر إجراء عملية ولادة قيصرية لتشاريش في 26 مارس، ولكن تمت الولادة مبكرا بعد أن بدأت تعاني من تقلصات يوم الأحد. وصل كارتر مبكرا بخمسة أيام، وكان يزن 8 أرطال و12 أوقية ويبلغ طوله 19 بوصة وقت ولادته.

وقد بدأت تشاريش بالفعل في جمع قصاصات الصحف عن ولادة طفلهما الرضيع "321". ونشرت مستشفى كيب كانافيرال التابع لمؤسسة هيلث فيرست صورًا للأم وابنها على فيسبوك يوم الأربعاء لإعلان الخبر.

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