خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك ويلمح لرحيل فرجاني ساسي

ألمح الإعلامي خالد الغندور أن إدارة الزمالك لن توافق على الشروط المغالى فيها التي يطلبها نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده عقب نهاية الموسم الحالي.





وقال الغندور أثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "إدارة الزمالك استقرت على تقديم عرض أخير لفرجاني ساسي لتجديد عقده بمقابل مادي يناسب الفارس الأبيض وسوف تنتظر قرار النجم التونسي النهائي".





وأضاف: "إدارة الزمالك لن توافق على شروط فرجاني ساسي ووكيل أعماله المبالغ فيها وفي حالة رفضه العرض المقدم له سوف يتم الموافقة على رحيله".





وتابع: "السوق المصرية هي الأغلى في أفريقيا، بعض نجوم الأهلي والزمالك يحصلون على عقود سنوية تفوق عقد مصطفى محمد الذي يلعب في جالطة سراي التركي ويشارك في دوري أبطال أوروبا كما أن الكرة المصرية هي الأعلى من ناحية الرواتب على صعيد الدوريات الأفريقية بالكامل".





واختتم الغندور حديثه قائلاً: "لا يوجد لاعب يملك عقد سنوى في قارة أفريقيا أكثر ما يتقاضاه اللاعبين في مصر لذلك فلن نجد دولة أفريقية من إجمالي 53 دولة تمنح رواتب وعقود سنوية للاعبين مثلما هو الحال في الأهلي والزمالك".