استقرار الأحوال الجوية بالبحر الأحمر مع استمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، مع انخفاض في درجات الحرارة، واستمرار الأجهزة التنفيذية في رفع حالة الطوارئ تحسبًا لأي تقلبات جوية محتملة.



كما شهدت مدن المحافظة، استقرارًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، مع إستمرار رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء، طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، بضرورة رفع حالة الطوارئ، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.



كانت شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، في الساعات

الأولى من صباح أمس الأربعاء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت الساعات الأولى إنخفاض في درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح بسرعة 3 كيلو متر، بينما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بموانئ البحر الأحمر.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس، اليوم، متوقعة انخفاض درجات الحرارة، إلا أن بعض المناطق تتعرض لرياح مثيرة للأتربة قد تصل إلى حد العاصفة، بالإضافة لاحتمال تعرض بعض المناطق لسقوط أمطار خفيفة، كما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية



ومن جانبها رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.



وكلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وخصصت خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء للإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة.



وشدد محافظ البحر الأحمر على أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة لتلقي أية بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة، واحتواء أي حدث طارئ والتعامل معه بأسلوب ممنهج وسريع