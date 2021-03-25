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أسعار "الدولار" مقابل "الجنيه" اليوم الخميس 25 مارس 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 08:51 ص
الدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري
محمد عصام
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 25 -3-2021 بالبنوك، في بداية التعاملات الصباحية ، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقتبل الجنيه خلال الفترة الماضية.

 

سعر الدولار اليوم  

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 


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