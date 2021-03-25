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الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي
الخميس 25/مارس/2021 - 10:30 ص
الفجر الرياضي
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انتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول بنادي طلائع الجيش والمعار اليه من الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب الزمالك في إقناع اللاعب بالانتقال للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.
ويقدم عمرو جمال مستويات رائعة رفقة طلائع الجيش في الموسم الحالي، ويعد واحد من أبرز نجوم الفريق العسكري ويعول عليه الجهاز الفني للفريق بشكل كبير لقيادة هجوم الفريق.
ويلعب عمرو جمال معارًا لنادي طلائع الجيش من النادي الأهلي ويقدم أداء رائع مع الفريق العسكري هذا الموسم مما جذب إليه أنظار الكثير من الأندية، إلى أن اللاعب يرغب في العودة لقيادة هجوم المارد الأحمر مجددًا.
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