Advertisements

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

الخميس 25/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

انتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول بنادي طلائع الجيش والمعار اليه من الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك في إقناع اللاعب بالانتقال للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويقدم عمرو جمال مستويات رائعة رفقة طلائع الجيش في الموسم الحالي، ويعد واحد من أبرز نجوم الفريق العسكري ويعول عليه الجهاز الفني للفريق بشكل كبير لقيادة هجوم الفريق.

ويلعب عمرو جمال معارًا لنادي طلائع الجيش من النادي الأهلي ويقدم أداء رائع مع الفريق العسكري هذا الموسم مما جذب إليه أنظار الكثير من الأندية، إلى أن اللاعب يرغب في العودة لقيادة هجوم المارد الأحمر مجددًا.

أخبار تهمك

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 22 ساعة

خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك ويلمح لرحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ ساعة و نصف

ليس يوفنتوس.. التشيرنجيتو يفجرها ويكشف وجهة زيدان المقبلة

منذ ساعتين

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 17 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسكان تحدد مواعيد تلقي تظلمات حاجزي مشروع"سكن لكل المصريين"

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

10:30 ص

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها