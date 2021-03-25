موعد مباراة ألمانيا وآيسلندا اليوم في تصفيات مونديال 2022

يصطدم منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، بنظيره أيسلندا، مساء اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة ألمانيا وأيسلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

منتخب ألمانيا سيستضيف نظيره منتخب أيسلندا، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب استاد إم إس في أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وأيسلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

وتنقل المباراة التي تجمع بين منتخبي ألمانيا وأيسلندا، عبر قناة بي إن سبورتس بريميم إتش دي 2.