بعد ظهوره في برومو مسلسل "ملوك الجدعنة".. يوسف شعبان يتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الفنان الراحل يوسف شعبان تريند الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، بعد ظهروه أمس في مشاهد ببرومو مسلسل "ملوك الجدعنة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على قناة "mbc مصر".



المسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث، وهو بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا يوم الأحد ٢٨ عن عمر ناهز 89 عامًا، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.