حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة الغردقة (صور)



شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم حملة ميدانية مكبرة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية وذلك لتسيير الحركة المرورية جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، طبقًا لتوجيهات اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين المواطنين.



حيث استهدف حى شمال برئاسة اللواء حامد احمد حامد رئيس الحى اليوم بطول طريق الاحياء ومنطقة بلوكات الزهراء حيث رجال المتابعة وقسم الإشغالات مرارا وتكرارا ذاك الشارع سيرا على الأقدام وتم رفع جميع الاشغالات والتند المخالفة ورفع جميع الاشغالات



ومن جانبه أكد رئيس مدينة الغردقة بتوجية حملات مكبرة من قبل رجال المتابعة الميدانية وقسم الاشغالات يوميا داخل نطاق المدينة كافة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.





وأوضح رئيس مدينة الغردقة، أن هناك متابعة مستمرة، نهارًا ومساءا لمتابعة أى حالات تعدى على الأراضي أو الطرق، موضحًا لأ تهاون في أى مخالفات.