فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تمديد إعارة المحترف الإيفواري رزاق سيسه إلى الإتحاد السكندري في الفترة المقبلة من الإنتقالات الصيفية.

كارتيرون يطلب عودة رزاق سيسه إلى الإتحاد السكندري

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن رغبة مسؤولي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تمديد إعارة إعارة رزاق سيسيه إلى زعيم الثغر لموسم جديد.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تمديد إعارة رزاق سيسه مشددا على أن اللاعب من العناصر التي سيكون لها دور كبير مع الأبيض في الموسم الجديد.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ؤ بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 من ابريل المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.