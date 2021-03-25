فرار طاقم طائرة حاولت تهريب دفعة مزيفة من لقاح كورونا في المكسيك

هرب مواطنو هندوراس المحتجزين في المسكيك، على خلفية نقلهم جرعات مزيفة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي على متن طائرة خاصة، مقر إقامتهم بفندق.

وقالت النيابة العامة في المكسيك عبر حسابها على موقع "تويتر ": "سلم ضباط الجمارك المكسيكيون الثلاجة التي تحتوي على أمبولات لقاح والطائرة إلى مكتب المدعي العام، وتم فتح تحقيق في القضية. وطُلب من دائرة الهجرة إصدار إخطارات هجرة إلى قائد الطائرة ومن كان على متنها في مقر إقامتهم بالفندق، لكنهم فروا من الرقابة".

وكانت السلطات المكسيكية، احتجزت الأسبوع الماضي طائرة خاصة من طراز "سيسنا" في مطار ولاية كامبيتشي الجنوبية.

وعثرت السلطات المكسيكية، على متن الطائرة على أكثر من ألف أمبولة من مادة وصفت بأنها اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، بالإضافة إلى سبعة أشخاص يحملون جنسية هندوراس.