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موعد مباراة مانشستر سيتى ودورتموند في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره بوروسيا دورتموند، يوم 6 أبريل المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

بينما ستلعب مباراة الإياب بين بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، يوم 14 أبريل على ملعب سيجنال أدونا بارك.

وقد تأهل فريق مانشستر سيتي إلى هذا الدور بعد الاطاحة بفريق بوروسيا مونشنجلادباخ بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، بينما صعد بوروسيا دورتموند بعد الفوز على إشبيلية بمجموع المباراتين بنتيجة 5-4.

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