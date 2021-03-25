المغربي: تطوير ميدان الكيلو 14 شمال سفاجا بالجهود الذاتية (صور)



أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الكيلو 14 شمال سفاجا، والذي يعد من أهم واكبر الميادين الرئيسية بمدينة سفاجا.





أوضحت رئيس المدينة، أن الأعمال تتم تحت إشراف الإدارة الهندسية بسفاجا وتنفيذ أحد الفنادق كنوع من المشاركة المجتمعية في تحسين الصورة الحضارية للمدينة،حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري لأحد أهم الميادين بالمدينة.



وأضافت المغربي أنه جاري رفع كفاءة المركب الشراعي القديم من خلال تطويره وصيانته ودهانه، فضلا عن زراعة 60 شجرة نخيل و ‪ ١٠٠٠ شجرة جهنمية و١١٠ من أشجار الزينة المختلفة، كما تم اختيار لوحة جدارية جاري تنفيذها في مقدمة الميدان الشمالية ومنارة على طراز منارة الإسكندرية القديمة في الواجهة الجنوبية.



وأشارت رئيس المدينة إلي أنه تم إنشاء خزانات مياه اراضية حفاظا على الأشجار التى سيتم زراعتها وسوف يتولي مجلس المدينة الإشراف عليها ورعايتها بالتنسيق مع إدارة الفندق المنفذ.



وأكدت المغربي إن ميدان الكيلو 14 يعد أهم الميادين بسفاجا نظرا لموقعه المتميز على الطريق الرابط بين مدينتي سفاجا والغردقة وكذلك مساحته الواسعة التي تعطيه منظرا جماليا وحضاريا مما يعد تطويره أمر هام خاصة بعد أعمال التطوير التي تمت بالكامل بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.