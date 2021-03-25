خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

قامت لجنة التخطيط في الأهلي بعرض محمد فتح الله نجم دفاع غزل المحلة على الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وطلب الجهاز الفني للأهلي طلب بعض الفيديوهات الخاصة بمحمد فتح الله من أجل متابعته وحسم موقفه في حالة التفكير في التعاقد مع مدافع جديد.

ويقدم محمد فتح الله نجم دفاع غزل المحلة مستويات فنية مميزة في الوقت الحالي مع فريقه وهناك إشادة كبيرة من جانب بعض المحللين والنقاد بالمستوى الذي يقدمه النجم المدافع.

وتم ترشيح نجم دفاع غزل المحلة من جانب أحد وكلاء اللاعبين من أجل بحث موقفه من ارتداء قيمص المارد الأحمر.