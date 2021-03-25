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لجنة إحلال التوك توك تجتمع الأسبوع المقبل .. وتناقش مقترح"غبور" لبدء تخريده

الخميس 25/مارس/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تستعد وزارة الصناعة والتجارة المصرية إلى تجهيز مبادرة لإحلال مركبات التوك توك بأخري ذات معدلات أمان أعلى وتعمل بالطاقة النظيفة على غرار مبادرة إحلال السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي.

 

وفي قرار  رقم 139  لسنة 2021، أعلنت فيه وزارة الصناعة أنها قررت تشكيل لجنة  للعمل على إيجاد حلول مناسبة لإحلال التوك توك بمركبة أخرى جديدة ذات مظهر لائق وتعمل بالطاقة النظيفة.

 

وضمت اللجنة في اعضائها، وزيرة الصناعة وعدد من ممثلي الوزارات الأخري مثل وزارة المالية و الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع للعمل على صياغة المبادرة الجديدة، وكيفية تقديم حوافز مالية للمستفيدين منها.

 

.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بحسب تصريحات صحفية لوزيرة الصناعة نيفين جامع الأسبوع المقبل.

 

وقالت مصادر " للفجر" إن سيكون من أولويات اللجنة دراسة مقترح مقدم من رجل الأعمال رؤوف غبور صاحب شركة  غبور أتو لاستبدال التوك توك بمركبة أخرى، كان قد عرضه على المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

 

وتمثل المقترح، بتقديم سيارة فان كبديل للتوك توك، على أن يتم إعطاء تيسيرات مالية للمشاركين في المبادرة للقيام بتخريد التوك توك وشراء السيارة الفان الجديدة

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