أسعار الدواجن اليوم 25 مارس 2021 في الاسواق المصرية

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 25-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 25-3-2021 :

تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وتراوح بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بينما سجل البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم :

سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى رؤية اقتصادية جيدة، وهي الحفاظ على احتياطيات استراتيجية كافية من المواد الغذائية، إذ أنه كان في السابق لـ3 أشهر، الان أصبحت 6 أشهر.

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مواد غذائية الاحتياطي الاستراتيجي لها طول العالم، كالأرز واللحوم سنتين بعد التعاقد مع السودان لتوريد البعض منها، كما أن اللحوم البيضاء من الدواجن وصلنا لـ98% اكتفاء ذاتي طوال العام، متابعًا: "نبدأ في حصد القمح في أول أسبوع من شهر أبريل ونستهدف 3.6 مليون طن زراعة مصرية".

وأوضح على المصيلحي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة والمبادرات سبب في زيادة إنتاجية محصول القمح في مصر، حيث إن الرئيس استهداف تمويل بـ1.8 مليار دولار لزيادة إنتاجية القمح، مؤكدًا أن الخدمات والمصانع استمرت لزيادة إنتاجية المواد الغذائية حتى خلال فترة كورونا.