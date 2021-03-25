Advertisements

أسعار الدواجن اليوم 25 مارس 2021 في الاسواق المصرية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن اليوم  الخميس 25-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

 

أسعار الدواجن اليوم الخميس 25-3-2021 :

 

تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وتراوح بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بينما سجل البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 

 وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل  لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

 

سعر كرتونة البيض اليوم :

 

سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.

 

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى رؤية اقتصادية جيدة، وهي الحفاظ على احتياطيات استراتيجية كافية من المواد الغذائية، إذ أنه كان في السابق لـ3 أشهر، الان أصبحت 6 أشهر.

 

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مواد غذائية الاحتياطي الاستراتيجي لها طول العالم، كالأرز واللحوم سنتين بعد التعاقد مع السودان لتوريد البعض منها، كما أن اللحوم البيضاء من الدواجن وصلنا لـ98% اكتفاء ذاتي طوال العام، متابعًا: "نبدأ في حصد القمح في أول أسبوع من شهر أبريل ونستهدف 3.6 مليون طن زراعة مصرية".

 

وأوضح على المصيلحي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة والمبادرات سبب في زيادة إنتاجية محصول القمح في مصر، حيث إن الرئيس استهداف تمويل بـ1.8 مليار دولار لزيادة إنتاجية القمح، مؤكدًا أن الخدمات والمصانع استمرت لزيادة إنتاجية المواد الغذائية حتى خلال فترة كورونا.

 

أخبار تهمك

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

ليس يوفنتوس.. التشيرنجيتو يفجرها ويكشف وجهة زيدان المقبلة

منذ 38 دقيقة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

منذ 42 دقيقة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ 42 دقيقة

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 في السوق المحلي

أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-2-2021

أسعار الدواجن و البيض اليوم السبت 6-3-2021

أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-3-2021 في السوق المحلي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 15-3-2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في الأسواق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 ص

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

موعد مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

09:00 ص

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

12:02 ص

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها