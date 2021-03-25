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حالة الطقس اليوم الخميس 25 مارس 2021 في محافظة الإسماعيلية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، الموافق 25 مارس 2021، طقس لطيف مائل للبرودة علي كافة مدن ومراكز المحافظة والتي تسجل الصغرى 11 والعظمى 22 مع فرصة سقوط أمطار خفيفة

يسود اليوم طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، وفق درجات الحرارة اليوم عن هيئة الأرصاد، وذكرت الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس على شمال البلاد ليلا باردة ومائلة للبرودة على جنوب البلا، مع حركة رياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.


درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 20

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 29

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