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هونج كونج تطلب من الحكومات الأجنبية التوقف عن قبول جواز السفر البريطاني الخاص

الخميس 25/مارس/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال دبلوماسيون، إن حكومة هونج كونج طلبت من بعض القنصليات الأجنبية التوقف عن قبول وثيقة سفر بريطانية يستخدمها كثير من شبابها للتقدم بطلب للحصول على تأشيرات عمل في أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا.

في خطوة اعتبرها بعض المبعوثين إهانة دبلوماسية، أبلغت الحكومة حوالي 12 قنصلية أجنبية في رسالة أنها لم تعد تعتبر جواز السفر البريطاني الوطني لما وراء البحار (BNO) وثيقة سفر صالحة اعتبارًا من 31 يناير. وطالبت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز باستخدام جواز سفر هونج كونج بدلا من ذلك.

واندلع خلاف دبلوماسي حول مكتب الهجرة الوطني في يناير الماضي، بعد أن قدمت بريطانيا خطة تأشيرات جديدة توفر طريقا للحصول على الجنسية الكاملة لأهالي هونج كونج الذين يرغبون في مغادرة الأراضي التي تحكمها الصين. وأطلقت بريطانيا الخطة بعد أن أقرت هونج كونج قانونا شاملا للأمن القومي العام الماضي يقول منتقدون إنه يسحق المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.

ما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ يحملون أو يحق لهم الحصول على وثيقة BNO، التي تم إنشاؤها قبل أن تعيد بريطانيا المدينة إلى الحكم الصيني في عام 1997. وبدأت هونغ كونغ أيضًا في محاكاة البر الرئيسي للصين من خلال عدم الاعتراف بالجنسية المزدوجة، ومنع الدبلوماسيين الأجانب لأول مرة من زيارة السكان المحليين بجوازات سفر أجنبية رهن الاحتجاز.

قال دبلوماسي غربي كبير اطلع على الرسالة: "ستتجاهل معظم الدول هذا". واضاف "إنها حكومة هونغ كونغ فقط تحاول ذلك..ليس لديهم الحق في إخبار أي دولة بجوازات السفر الأجنبية التي يمكنها التعرف عليها."

ووصف مبعوث آخر هذه الخطوة بأنها "حد محاربة" وقال إنها لم تكن الطريقة التي تتصرف بها حكومة هونج كونج بشكل تقليدي، وهي مدركة بشكل عام لمكانة المدينة كمركز مالي دولي. ولم ترد حكومة هونج كونج بعد على طلب رويترز للتعليق.

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