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"وعد بيوم للذكرى"..رامي جمال يروج لحفله المقبل مع تامر عاشور

الخميس 25/مارس/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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روج المطرب رامي جمال لحفله المقبل مع الفنان تامر عاشور المُقرر إقامته يوم ٢ من شهر إبريل المقبل على مسرح المنارة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال صورتين له برفقة الفنان تامر عاشور، وعلق عليها قائلاً :"أنا مستني يوم الحفله ٤/٢ ده على نار والله وعارف انها حفلة مبتتكررش علشان انت فنان حقيقي وتعبت في مشوارك وأنا وانت بنحترم جمهورنا والفرصه اللي جتلنا هنستناكم في المنارة ووعد بيوم للذكرى".

وفي سياق آخر، يقوم الفنان رامي جمال بغناء تتر مسلسل "بين السما والأرض" المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشة "ON"، و الأغنية من كلمات نورالدين محمد، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ألحان أحمد العدل.

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