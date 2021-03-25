Advertisements

تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 مارس في أسواق الإسماعيلية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، 25 مارس، 2021، استقرار في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي المزارع ما بين 20 إلى 25 جنيه للكيلو، والبوري نمرة 1 من 45 و50 جنيها للكيلو، والبوري نمرة 2 من 28 و35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسى بين 60 و75 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 40 جنيها للكيلو، وسمك السردين 30 جنيها، والسبيط 70 جنيهًا، والبربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيها، وسجل سعر المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 50 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 35 جنيها، والماكريل المجمد 25 جنيهًا.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

ليس يوفنتوس.. التشيرنجيتو يفجرها ويكشف وجهة زيدان المقبلة

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

موعد مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

09:00 ص

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها