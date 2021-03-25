الطالع الفلكى الخَمِيس 25/3/2021..بِلْيِةْ الحَظّ!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الخامسة و25 دقيقة فجر غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى السّاابعة و18 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 16 برمهات قبطى ، 25 آذار رُومى ، 12 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - النّاس نوعين، ناس وشّهم نحس والمصايب بتجرى فرجليهم زَيّى ، وناس وشّهم حلو والبِلْيَة بتجرى معاهم دَيْماً ، زَيّك.(محمّد عوض ح 5 من مسلسل بُرج الحظ-1978)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مِن أسرار مولود بُرج الأسَد

إمكانيّة تحوّل الحظّ البائس التعيس إلى حظ ميمُون وقلب الظروف السّيئة لأخرى سعيدة بطريقة عجائبيّة ، يتمتّع بالشعبيّة والحظوة لدى أفراد الجنس الآخر والتواصل معهم دون مجهود ، إمتلاكه للأراضى يُعطيه فرصة كبيرة لأن تكون أحدهذه الأراضى وبصورة مفاجئة مُرتفعة الثمن لتهبط عليه ثروة لم يكن ينتظرها، لذا فشراء الأراضى إستثمارمنصوح به لمواليد الأسد ،يعشق المُمتلكات الملموسة والمجوهرات والتحف الفنيّة وأثمن ما لديه هى زوجته وأولاده وهم أثمن شيئ فى حياته لذا لاتحاول الإستخفاف بأثمن مايمتلك مولود الأسد لأنّه وقتها سيعمل على وضعك فى خانة أعدى أعدائه، يستشيط غضباً لأقل إشارة تفيد المَعْيَلَة أوالرّغبة فى التملّص من المسئوليّة بعد أن وزّع المسئوليّات على موظّفيه أولاده أو إخوته كنموذج نورالشريف بفيلم العار، لذا عليه ألا يعتمد بكل ثقله على الآخرين، عند حلول القمر فى بُرجْ الأسد مرّة كل شهر فتوقّع بمشيئة الله تَعَالى رفعاً للعراقيل وانسيابيّة فى العمل بصرف النظر عن بُرجك ، بالإضافة أيضاً لحلول القمر كل شهر فى بُرجىْ القوس والحُوت لأنه يحكمهما المُشترى كوكب الحظوظ السعيدة والمكانة الإجتماعية الرّاقية.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

ماقد يُعبّر عن صِفَة الأسد من المُطربين فالصوت يحمل صبغة القوّة والشعور بالثقة ...

1-Clarence Carter - Funky Fever

2-Django theme song - Rocky Roberts

3-MATT MONRO - FROM RUSSIA WITH LOVE - LIVE - 007 THEME

4-Screamin Jay Hawkins - Coulda', woulda', shoulda'

5-Tom Jones - Sex bomb (Lyrics

6-Four Weddings And a Funeral (ending credits

7-Sammy Clark-What I Need

8-Birdman - Intro y Final - Opening and Ending

9-Space Ghost (1966) - Intro (Opening

10-Isao Sasaki canta Tobe! Tobe! Grendizer!

11-Ted Williams 2min Intro









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إنفاق أموالك على أسرتك وإدخال البهجة بالتوازى على حياة فقير بائس يجلب لك سعادة مُكتملة الجوانب بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجوزاء: وجوه الناس العابسة أو الباسمة تحمل مشاعرهم والتى لها دوافع و أسباب وليست من العدم، إذا عُرِفَ السّبب بطُلَ العَجَبْ ، بادر بالسّؤال والصّلح.





برج السّرطان: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الأسد: أنت مُستعد للإستمتاع بنعمة الطعام وتذوق المأكولات دون شطط بتناول الملح أو السكر، لا تنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج العذراء: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد الأقارب المراهقين المقصّرين، لاداعى للشطط و إلا كانت النتائج عكسيّة.





برج الميزان: رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج القوس: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





برج الجدى: مالياً لست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف ، إبتعد عن صيّادى الثروات ومشاريع الإثراء السريع المشبوهة.





برج الدّلو: بإمكانك النّظرللجانب الممتلئ من الكوب و العمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن ما يُشَجّعك على المُثابرة والتفاؤل مهما كانت الظروف تبدو صعبة.

برج الحوت: الإرتياب أوالقلق دون سببٍ واضح تجاه شخص أو أمرٍ ما يجعل من الضرورى التوقف حتى الفحص وتحليل بين السطور، اللبيب بالإشارة يفهم.



