أمطار وانخفاض في الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وأن يشهد شمال الصعيد طقسا لطيفا، أما جنوب الصعيد فسيكون الطقس فيه معتدلا، وباردا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأن يكون مائلا للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وستكون درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 21 والصغرى 12.



الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 13.

دمياط العظمى 20 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11.

السويس العظمى 22 والصغرى 14.

العريش العظمى 21 والصغرى 12.

طابا العظمى 22 والصغرى 13.

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 7.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 25 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 23 والصغرى 12.

بني سويف العظمى 23 والصغرى 12.

المنيا العظمى 22 والصغرى 13.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 13.

سوهاج العظمى 24 والصغرى 14

قنا العظمى 26 والصغرى 17.



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الغربية.