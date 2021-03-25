زي النهاردة بتاريخ 25-3-2021

حدث في مثل هذا اليوم 25 مارس





أحداث

421 - تأسيس مدينة البندقية في الساعة الثانية عشر ظهرا، وفقا للأسطورة.

818 - اندلاع ثورة أهل الربض في قرطبة ضد الأمير الحكم بن هشام.

1199 - إصابة ملك إنجلترا ريتشارد الأول وذلك أثناء محاربته لفرنسا مما أدى لوفاته في 6 أبريل.

1306 - روبرت بروس يصبح ملكًا على اسكتلندا تحت اسم روبرت الأول.

1409 - افتتاح مجمع بيزا الكنسي.

1555 - تأسيس مستعمرة بلنسية الأمريكية والتي تعرف في الوقت الحاضر باسم فنزويلا.

1584 - منح السير والتر رالي براءة اختراع لاستعمار ولاية فرجينيا.

1634 - وصول أول المستوطنين في ولاية ماريلاند.

1655 - اكتشاف أكبر أقمار زحل، ألا وهو تيتان، من قبل كريستيان هوغنس.

1802 - توقيع "معاهدة أميان للسلام" بين فرنسا وبريطانيا العظمى وأيرلندا.

1811 - طرد الشاعر الإنجليزي بيرسي بيش شيلي من جامعة أوكسفورد لنشره كتيب عن ضرورة الإلحاد.

1821 - الإعلان عن استقلال اليونان.

1865 - نشوب الحرب الأهلية الأمريكية في ولاية فرجينيا، حيث قامت قوات الولايات الكونفدرالية الأمريكية بالسيطرة مؤقتا على حصن ستيدمان من الاتحاد.

1914 - تأسيس نادي أريس الرياضي في سالونيك باليونان.

1918 - تأسيس الجمهورية الشعبية البيلاروسية, والتي دعيت فيما بعد بيلاروسيا.

1924 - إسكندر ببانستاسيو يعلن قيام الجمهورية اليونانية الثانية.

1964 - إنشاء إذاعة القرآن الكريم (مصر).

1965 أعيد انتخاب جمال عبد الناصر لولاية ثانية كرئيس للجمهورية العربية المتحدة بعد استفتاء في البلاد.

1969 - المظاهرات تجبر رئيس باكستان محمد أيوب خان على الاستقالة.

1972 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم الثانية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

1974 - تسجيل براءة الاختراع البطاقة الذكية بواسطة رولاند مورينو

1975 - اغتيال ملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد، وولي العهد الأمير خالد بن عبد العزيز يتولى الحكم خلفًا له.

2005 - مسبار هيغنز يحط على تيتان، وهو أول مسبار يحط فيه.

2011 - تنصيب البطريرك الماروني المنتخب بشارة بطرس الراعي بطرياركًا على كرسي أنطاكية وسائر المشرق.

2015 - عالما الرياضيَّات جون فوربس ناش الابن ولويس نبيرغ يفوزان بجائزة أبيل مُناصفةً لعملهما على المُعادلات التفاضُليَّة الجُزئيَّة.

2019 -

الإعلان عن استحواذ أوبر على شركة كريم بصفقة تقدر بـ 3.1 مليار دولار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُوقِّعُ قرارًا رئاسيًّا تعترف الولايات المتحدة بِمُوجبه بأنَّ هضبة الجولان جزءٌ من إسرائيل، وسط اعتراضٍ لهيئة الأمم المتحدة والدُول العربيَّة.





مواليد

1800 - ناصيف اليازجي، شاعر لبناني.

1911 - جاك روبي، قاتل لي هارفي أوزوالد المتهم الرئيسي بمقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

1913 - محمد حامد أبو النصر، المرشد الرابع لجماعة الإخوان المسلمون.

1914 - نورمان بورلوج، مهندس زراعي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1970.

1934 - نضال الأشقر، ممثلة لبنانية.

1937 - هيديكاتسو شيباتا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1938 - مجيد طوبيا، أديب مصري.

1940 - محيي الدين اللباد، رسام وفنان تشكيلي مصري.

1942 - أريثا فرانكلين، مغنية الولايات المتحدة.

1946 - دانيال بن سعيد، فيلسوف فرنسي.

1947 -

إبراهيم الجعفري، رئيس وزراء العراق.

إلتون جون، مغني إنجليزي.

1954 - محمد ثروت، مغني وممثل مصري.

1956 - حسين الشريف، ممثل مصري.

1960 - بريندا سترونغ، ممثلة أمريكية.

1962 - مارشا كروس، ممثلة أمريكية.

1965 - سارة جيسيكا باركر، ممثلة أمريكية.

1976 - جاي مايكل تاتوم، ممثل أداء صوتي أمريكي.

1987 - فيكتور نسوفور أوبينا، لاعب كرة قدم نيجيري.

1989 - سكوت سينكلير، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1991 - سايشل غابرييل، ممثلة أمريكية.

1992 - إسراء الزعبي، مذيعة أردنية.





وفيات

1914 - فردريك ميسترال، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.

1956 - محمد جواد مطر، فقيه وشاعر وكاتب عراقي.

1975 - الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

1980 - رولان بارت، فيلسوف فرنسي.

1992 - تحية محمد كاظم، سيدة أولى مصرية.

2012 - أنطونيو تابوكي، كاتب إيطالي.

2020 - جمال الدين عمر، عسكري وسياسي سوداني، كان وزيرًا للدفاع ما بين 2020-2019.





أعياد ومناسبات

عيد البشارة عند المسيحية.

عيد الاستقلال في اليونان.

يوم الحرية في بيلاروسيا.

عيد الأم في سلوفينيا.



