Advertisements
أسعار الذهب اليوم الخميس 25-3-2021
الخميس 25/مارس/2021 - 09:53 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 مارس 2021.
أسعار الذهب اليوم الخميس 25-3-2021 في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 874 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 801 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 765 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 656 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 510 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 437 جنيه.
سعر جرام الجنيه الذهب يسجل 6.12 جنيه.
Advertisements