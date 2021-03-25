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أسعار الذهب اليوم الخميس 25-3-2021

الخميس 25/مارس/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم الخميس 25-3-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 874 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 801 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 765 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 656 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 510 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل  437 جنيه.

سعر جرام الجنيه الذهب يسجل 6.12 جنيه.

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