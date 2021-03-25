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"خيبت ظني".. مجدي الطيب ينتقد عارفة عبدالرسول لتغيبها عن "القومي للسينما"

الخميس 25/مارس/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتقد المخرج مجدي الطيب، الفنانة عارفة عبد الرسول، بسبب تغيبها عن حضور تكريمها كأفضل ممثلة دور ثاني عن دورها في فيلم "بين بحرين" خلال الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية، دون اعتذارها له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب مجدي الطيب منشورًا قال فيه :"لفرط سذاجتي، أو ربما نتيجة عدم إلمامي بطبيعة ونفسية العاملين في الحقل الفني؛ خُيل إليَ أن الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول، ستطير فرحًا بمجرد أن يأتيها خبر فوزها بجائزة أحسن ممثلة، دور ثان نساء، في الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية؛ أي (مهرجان الدولة)، عن دورها في فيلم "بين بحرين".

وتابع مجدي الطيب قائلاً :"وبالتالي ستكون أول من يهرع إلى مسرح الجمهورية، لتتسلم جائزتها الأولى في مسيرتها السينمائية، من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة".

وأضاف مجدي الطيب :"وإذ بها تُخيب ظني، وأفاجئ لحظة بدء مراسم توزيع الجوائز، والإعلان عن جائزتها، بأن السيدة عارفة غابت!".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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