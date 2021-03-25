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سعر الدولار اليوم الخميس 25-3-2021

الخميس 25/مارس/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الخميس 25 مارس 2021.

سعر الدولار اليوم الخميس 25-3-2021

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.

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