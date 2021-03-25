تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25-3-2021 في مصر





يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الخميس 25-3-2021، طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب سيناء، لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.





كما تشهد البلاد فرص سقوط أمطارا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.





ويكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.



