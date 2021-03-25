زراعة الفيوم: نصدر 90% من إنتاجنا للنباتات العطرية (فيديو)



وأضاف مصطفى في حواره مع ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن النباتات الطبية سلعة تصديرية ومشروع اقتصادي متكامل، وتدخل في صناعات كثيرة منها الأدوية ومستحضرات التجميل: "للأسف، نحن نصدر المادة الخام، و90% من إنتاجنا من النباتات الطبية والعطرية يصدر إلى الخارج".



وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن مصر تتمتع بعدد كبير من النباتات الطبية والعطرية، وتزرع في 3 مناطق، الأولى هي منطقة شمال الصعيد وتشمل محافظة الفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف، والثانية هي صعيد مصر وتشمل قنا وأسوان وسوهاج، والثالثة منطقة بحري وتشمل محافظات الغربية والقليوبية والبحيرة.



وأوضح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم: "ننتج في الفيوم الحبوب العطرية مثل الكراوية والينسون والكمون والكسبرة وحبة البركة، وذلك بكميات كبيرة، أما أهم ما نتميز به في المحافظة هو شيح البابونج، وما لا يقل عن 20% من مساحة النباتات الطبية والعطرية يمثلها شيح البابونج، إذ أنه يستخم بعد الغلي لإضفاء نضارة على الوجه والتخلص من عفونة البطن وجلب النوم، وبخاصة الشيح المصري، كما أن المادة الفعالة في الزيت وتسبب زيادة فعالية التأثير الطبي تكون عالية فيه.



قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، إن مصر من أقدم الدول التي زرعت النباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم، إذ توارثت المحافظة هذا النوع من الزراعة من الآباء والأجداد، كما تتمتع بشهرة عالمية على مستوى تطبيق هذا النوع من المنتجات.