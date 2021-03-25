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5 نصائح للرجال يجب اتباعها لضمان زيادة مستويات الطاقة بشكل طبيعي

الخميس 25/مارس/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
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مع تقدمنا ​​في العمر، نشهد تباطؤًا في الحيوية، ومستويات الطاقة، ونواجه المشكلات المتعلقة بالعمر مثل التعب، وآلام المفاصل، والتجاعيد، وتساقط الشعر، وانخفاض الوظائف العقلية والإدراكية وما إلى ذلك. 

لذلك نستعرض معكم فيما يلي 5 نصائح للرجال يجب اتباعها لضمان زيادة مستويات الطاقة بشكل طبيعي.

1. تحسين تناول العناصر الغذائية

تعتبر المغذيات مثل فيتامين د وفيتامين ب 12 وفيتامين ج ومستويات الحديد من العناصر الغذائية المهمة جدًا التي يجب أن تتناولها بكميات كافية من أجل الأداء السليم لجسمك.

2. الحفاظ على توازن الهرمونات

توازن الهرمونات الرئيسية مثل التستوستيرون، الكورتيزول، ديهيدرو إيبي آندروستيرون مهم لتحسين حيويتك.

وينخفض ​​جسمنا بنسبة 1-3٪ من الهرمونات كل عام بعد سن الثلاثين ويتسارع بسبب الإجهاد الذي لا يمكن السيطرة عليه.

ويعتبر هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن الدافع الجنسي، واكتساب العضلات التي تتحسن بشكل أكبر من خلال تدريب القوة، ويعزز التعافي من النوم العميق هرمون السيروتونين الذي يساعد في تنظيم الحالة المزاجية والشعور بالراحة.

3. التحول إلى أسلوب حياة نشط

يمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة صحي ونشط إلى رفع مستوى الحيوية والطاقة لديك إلى مستوى أعلى.

لذلك تأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا يعتمد على البروتين أولاً، وقم بتطوير روتين تدريبات القوة، وتحسين القوة الأساسية أو الموقف من خلال اليوجا لتقليل فرص العجز الجنسي. 

ويمكن أن يؤدي التدخين والاستهلاك المفرط للكحول والسمنة ومرض السكري إلى تقليل حيويتك.

4. عقلية إيجابية

التوتر أمر لا مفر منه وأحيانًا يكون الضغط المعتدل أمرًا جيدًا ويبقينا متحفزين، وتعزز العقلية الأفضل واحترام الذات الجيد الشعور بالثقة والحيوية.

لذلك يجب أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين، وممارسة التأمل لمدة نصف ساعة على الأقل يمكن أن يساعدك على تعزيز وزيادة حيويتك.

5. تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب

يمكن لمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ ، هـ ، والأحماض الدهنية أوميغا 3 أن تعزز الدورة الدموية وتقليل الالتهاب وتعزز إصلاح الخلايا. 

كما يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى أمراض القلب وكذلك ضعف الانتصاب حيث يكون تدفق الدم ضعيفًا. التمرين هو وسيلة ممتازة لزيادة الدورة الدموية بشكل عام.

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