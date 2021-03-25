الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء موجة العاصفة الترابية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الأتربة وهدوء الرياح على معظم مناطق الجمهورية.





وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه غدا الجمعة تنتهي فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة على القاهرة الجمعة من 20 إلى 21 درجة.





وأكدت شاكر، في تصريحات للتليفزيون المصري، إن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا بأكثر من 10 درجات ، حيث سجلت القاهرة ما بين 20 إلى 21 درجة، محذرة من انخفاض الحرارة الملحوظ في الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.



