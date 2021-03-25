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الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء موجة العاصفة الترابية
الخميس 25/مارس/2021 - 10:16 ص
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الأتربة وهدوء الرياح على معظم مناطق الجمهورية.
وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه غدا الجمعة تنتهي فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة على القاهرة الجمعة من 20 إلى 21 درجة.
وأكدت شاكر، في تصريحات للتليفزيون المصري، إن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا بأكثر من 10 درجات ، حيث سجلت القاهرة ما بين 20 إلى 21 درجة، محذرة من انخفاض الحرارة الملحوظ في الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.
وعن حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب سيناء، لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.
وعن درجات الحرارة فتسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.
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