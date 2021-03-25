عاجل.."التموين": أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انها تقوم يومياً بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة في الكثير من مجمعاتها الاستهلاكية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية ، وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اكد التقرير أن اسعار الطماطم بالمجمعات تبدء من 2.5 للكيلو والبطاطس تبدء من 3.5 للكيلو، وكشف التقرير ان البرتقال البلدي يباع ب 5 جنيهات للكيلو ايضاً.

كما اكد التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة من سوق الجملة بالعبور أن الطماطم تخرج جملة من 1 جنيه الى 1.85 جنيه والبطاطس من 1.1 جنيه الى 2.3 جنيه، والفلفل الرومي من 2 جنيه الى 5.5 جنيه للكيلو، واشار التقرير ايضا الى ان السمك البلطي يخرج لتجار التجزئة من 18 الى 22 جنيه للكيلو.

هذا وقد وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات اضافة الى الاسماك مع الالتزام بالتخفيضات المطلوبة على كل سلعة وبجودة عالية.

كما شدد المصيلحي على قيام كافة الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة وكذا مديريات التموين بعمل جولات وحملات ميدانية للرقابة على الاسواق وضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.