Advertisements

موقع صندوق التمويل العقاري نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي الآن

الخميس 25/مارس/2021 - 10:32 ص
شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي
Advertisements

موقع صندوق التمويل العقاري نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي الآن

أعلن موقع صندوق التمويل العقاري نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي بشكل إلكتروني وذلك حتى يتمكن كل المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على الوحدات السكنية ضمن الإعلان الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي من معرفة النتيجة من خلال زيارة رابط صندوق التمويل العقاري عبر شبكة الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى المكاتب الحكومية في ظل الظروف الراهنة.

موقع صندوق التمويل العقاري شقق الاسكان
جرت العادة بأن تقوم المواقع الرسمية بنشر نتيجة الإعلان 14 شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وذلك بعد نهاية اللجان المختصة من فرز طلبات المواطنين وبعد ذلك إعلان نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة والتي جاءت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسكين الشباب من محدودي ومتوسط الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

ويمكن الآن لكل المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم خلال شهر نوفمبر الماضي، الدخول إلى موقع صندوق التمويل العقاري والبدء في الاستعلام عن نتيجة الإعلان الرابع عشر شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وكذلك معرفة كافة التفاصيل التي تخص المراحل القادمة كالاستعلام المنزلي وكذلك بداية دفع الأقساط.

نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي
كشف صندوق التمويل العقاري عن بعض الخطوات التي يجب على المواطنين القيام بها من أجل الاستعلام عن نتيجة الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة من خلال موقع الصندوق عبر شبكة الإنترنت خلال الساعات المقبلة، وذلك لضمان حصول الشخص على نتيجة طلبه بدون أي مشاكل تذكر.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعلان 14 شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي على هذا النحو:

- توجه إلى موقع صندوق التمويل العقاري “cservices shmff gov eg”
- اختر خدمة الاستعلام عن طلب الحصول على وحدة سكنية.
- قم بكتابة الرقم السري والرقم القومي للشخص صاحب الطلب.
- اضغط على عرض النتيجة.

موقع صندوق التمويل العقاري نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي الآن

أخبار تهمك

ليس يوفنتوس.. التشيرنجيتو يفجرها ويكشف وجهة زيدان المقبلة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على موعد ومعلق مباراة مصر وكينيا اليوم في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 11 ساعة

خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك ويلمح لرحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعتين

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسكان تحدد مواعيد تلقي تظلمات حاجزي مشروع"سكن لكل المصريين"

منذ ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بالرقم القومي.. طريقة سهلة للاستعلام عن وحدات الاسكان الاجتماعي

أون لاين.. نتيجة الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي 2019 ورقم تليفون صندوق التمويل العقاري عبر موقع الوزارة

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2019 بالرقم القومي وموعد استلام الوحدات السكنية

تعرف على نتيجة تظلمك على وحدات الإعلان الـ ١٢ للإسكان الاجتماعي

بالرابط والأرقام.. الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 2021 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. اعرف الشروط التقديم shmff.gov.eg

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

10:30 ص

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها