



موقع صندوق التمويل العقاري نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي الآن





أعلن موقع صندوق التمويل العقاري نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي بشكل إلكتروني وذلك حتى يتمكن كل المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على الوحدات السكنية ضمن الإعلان الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي من معرفة النتيجة من خلال زيارة رابط صندوق التمويل العقاري عبر شبكة الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى المكاتب الحكومية في ظل الظروف الراهنة.





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جرت العادة بأن تقوم المواقع الرسمية بنشر نتيجة الإعلان 14 شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وذلك بعد نهاية اللجان المختصة من فرز طلبات المواطنين وبعد ذلك إعلان نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة والتي جاءت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسكين الشباب من محدودي ومتوسط الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.





ويمكن الآن لكل المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم خلال شهر نوفمبر الماضي، الدخول إلى موقع صندوق التمويل العقاري والبدء في الاستعلام عن نتيجة الإعلان الرابع عشر شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وكذلك معرفة كافة التفاصيل التي تخص المراحل القادمة كالاستعلام المنزلي وكذلك بداية دفع الأقساط.





نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي

كشف صندوق التمويل العقاري عن بعض الخطوات التي يجب على المواطنين القيام بها من أجل الاستعلام عن نتيجة الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة من خلال موقع الصندوق عبر شبكة الإنترنت خلال الساعات المقبلة، وذلك لضمان حصول الشخص على نتيجة طلبه بدون أي مشاكل تذكر.





وقد جاءت طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعلان 14 شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي على هذا النحو:





- توجه إلى موقع صندوق التمويل العقاري “cservices shmff gov eg”

- اختر خدمة الاستعلام عن طلب الحصول على وحدة سكنية.

- قم بكتابة الرقم السري والرقم القومي للشخص صاحب الطلب.

- اضغط على عرض النتيجة.



