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عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

الخميس 25/مارس/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
رويترز
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اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية التي تملك سفينة حاويات كانت عالقة في قناة السويس، اليوم الخميس، وأكدت إنها تعمل على حل الموقف.

 

وقالت شركة شوي كيسن اليابانية ، في بيان، إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.

 

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت عن جنوح السفينة " EVER GIVEN" أثناء عبورها من قافلة الشمال بقناة السويس بسب سواء الاحوال الجوية مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

 

ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم جزئي للسفينة أمس مع استمرار جهودها لسحبها خارج المجري الملاحي للقناة من خلال 8 قاطرات استعانة بهم.

 

 

 


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