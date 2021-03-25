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الليلة.. محسن محيي الدين ضيف برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي

الخميس 25/مارس/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية إنجي علي الليلة في برنامجها "أسرار النجوم" الفنان محسن محيي الدين، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر محطة نجوم إف إم.

وكانت إنجي علي قد روجت لذلك اللقاء من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "، حيث نشرت صورة لها برفقة الفنان محسن محيي الدين، وعلقت عليها قائلة :" ضيفي هو أشهر شاب خطف الأنظار في السينما المصرية، بموهبته وأدائه ورشاقته الاستثنائية، ونجح في أن يجوب مهرجانات العالم بأفلامه مع المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي وثق فيه ومنحه العديد من بطولات أفلامه بينها إسكندرية ليه وحدوتة مصرية واليوم السادس وغيرها من الأعمال التي تنبأت ببزوغ نجم كبير".

وتابعت إنجي علي قائلة :" بدأ مشواره مع نجوم كبار بينهم فاتن حمامة ورشدى أباظة وومحمود ياسين وغيرهم ولكن فجأة اختفى هذا النجم في قمة تألقة ونجوميته وأصبح هذا الاختفاء مثار جدل وعلامة استفهام كبرى، وبعد 23 عامًا من الاعتزال عاد النجم الكبير في ثوبًا جديد ليعيد أمجاد الماضي ويستعيد بريقه المفقود، انتظرونا الخميس القادم وحلقة جديدة ومختلفة مع النجم الكبير محسن محيي الدين".

وفي سياق آخر، يشارك محسن محيي الدين حاليًا في فيلم "صابر وراضي"، وهو من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، سلوى عثمان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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