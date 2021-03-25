



الآن.. اعرف نتيجة الاعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي 2021 برقم البطاقة من خلال موقع صندوق التمويل العقاري





ظهرت نتيجة الإعلان 14 شقق الاسكان الاجتماعي 2021 برقم البطاقة عبر موقع صندوق التمويل العقاري على شبكة الإنترنت وذلك بعدما أعلنت الجهات المختصة من أنها انتهت بالفعل من فرز الطلبات التي تقدم بها ملايين المواطنين من أجل الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي في العديد من المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية خلال نهاية العام الماضي وقاموا بسداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد.





نتيجة الإعلان 14 شقق الاسكان الاجتماعي

كشف موقع صندوق التمويل العقاري عن نتيجة الإعلان الرابع عشر والخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية، وهذا في الوقت الذي وجه فيه الصندوق مناشدات إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالتعامل مع الموقع الرسمي فقط فيما يتعلق بالحصول على معلومات ونتائج حجز وحدات شقق الإسكان في الفترة المقبلة.





وقد جاءت طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعلان 14 شقق الاسكان الاجتماعي 2021 على هذا النحو:





- توجه إلى موقع صندوق التمويل العقاري عبر شبكة الإنترنت.

- اضغط على تسجيل الدخول ومن ثم قم بكتابة الرقم السري والرقم القومي.

- اضغط على الدخول وبعد ذلك افتح الصفحة الرئيسية.

- أبحث عن أيقونة “الاستعلام عن حالة الطلب” واضغط عليها

- انتظر حتى تظهر لك نتيجة الطلب في الوقت الراهن.





الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2021

واجه بعض المواطنين مشاكل واضحة فيما يتعلق بالحصول على معلومات حول نتيجة الإعلان 14 لوحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب الضغط المتزايد من قبل المواطنين على موقع صندوق التمويل العقاري والذي قد يتسبب في حدوث مشاكل تقنية بالموقع.





وقد أكدت مصادر مسؤولة في صندوق التمويل والإسكان بأنه يمكن التواصل مع أرقام خدمة المواطنين والخط الساخن للوزارة وهي (5777 – 5999 – 1188) وذلك منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت.



