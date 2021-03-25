تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

يسود طقس مشمش بدرجة حرارة متوسطة ١١ درجة مأوية في محافظة الدقهلة، حيث سجلت درجات الحرارة العظمي ٢٢ درجة مأوية والصغري ٧ درجات بنسبة رطوية ٦٠% واتجاه رياح غربية



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس لطيف نهارا، معتدل ليلا



وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدلا ليلا





كما توقعت أن يسود طقس مائلا للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، مائلا للبرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدلا على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.



وتوقعت أيضا أن يسود طقس لطيف شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان"



أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمكشوفة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية