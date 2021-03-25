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تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعات الجديدة بعد بيان وزارة القوى العاملة

الخميس 25/مارس/2021 - 10:40 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعات الجديدة بعد بيان وزارة القوى العاملة 

عادت منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لتتصدر المشهد من جديد بعد إعلان وزارة القوى العاملة عن كون دفعة مارس لن تكون هي الدفعة الأخيرة، بل سيتم فتح باب تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة من جديد خلال الفترة المقبلة وسيتم إعداد قاعدة بيانات شاملة ووافية من أجل البدء في صرف مساعدات شهرية لكل الفئات التي تندرج تحت مسمى العمالة اليومية بجميع محافظات الجمهورية.

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة في تصريحات إعلامية مساء اليوم بأن كافة الأخبار المنتشرة حول توقف صرف دفعات منحة العمالة الغير منتظمة هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق، حيث قررت الحكومة المصرية بأن تكون منحة عمال اليومية مستمرة طيلة السنوات المقبلة، وذلك بعدما يتم إعداد قائمة بيانات على أعلى مستوى تضم كافة المواطنين المستفيدين من تلك المنحة ومن ثم سوف يتم صرف المستحقات المادية لهم بشكل دوري.

ويذكر بأن قيمة الدفعة الواحدة من مبادرة العمالة المتضررة كانت قد وصلت لنحو 500 جنيه مصري، يتحصل عليها المواطن من خلال منافذ صرف متعددة مثل مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.

تسجيل منحة العمالة بالرقم القومي
قالت الجهات المعنية في وزارة القوى العاملة بأن الاستعلام وتسجيل منحة العمالة الغير منتظمة يتم من خلال موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت أو من خلال التواصل مع رقم خدمة المواطنين والخط الساخن في مختلف المحافظات وهو “124” وذلك حتى يحصل المواطن على المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالحصول على مستحقات الدفعات المقبلة من مبادرة عمال اليومية.

وقد جاءت خطوات تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة عند قيام الأخيرة بفتح باب التسجيل في الأيام المقبلة على النحو التالي:

- قم بالتوجه إلى موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت.
- اختر خدمة تسجيل بيانات منحة العمالة ومبادرة عمال اليومية.
- قم بكتابة الاسم والرقم القومي وكافة البيانات المطلوبة.
- تأكد من كتابة كل البيانات بشكل صحيح وبدون أخطاء.
- اضغط على التسجيل.

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعات الجديدة بعد بيان وزارة القوى العاملة 

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