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أستاذ علم سلوكي: فرط الحركة عند الأطفال جزء منه وراثي (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 10:46 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، إن هناك عدة أسباب وراء فرط الحركة عند الأطفال جزء منه وراثي، فضلا على أن تدخين الأم أثناء فترة الحمل، وسوء التغذية، وتسمم الحمل.

وأشارت "العوضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن فرط الحركة يصنف ما بين مرض، وبين السلوك، وهناك حالات يتطلب أن يكون بها تدخل طبي من خلال جلسات، وعلاج دوائي.

واوضحت أن فرط الحركة يظهر من عمر 3 سنوات، ومن أعراضه عدم سماع الأوامر، ونسيان الامر خلال مدة قصيرة، وتكرار الفعل، وتشتت الانتباه، لافتة إلى أن نوم الطفل المصاب بفرط حركة مرتبط بما يراه الطفل طوال اليوم، موضحة أن فرط الحركة يتم علاجه من خلال نحو 12 جلسة سلوكية.

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