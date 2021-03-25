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"البيئة" السعودية تبدأ تطبيق لائحة التصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة

الخميس 25/مارس/2021 - 10:48 ص
السعودية
السعودية
وكالات
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بدأت وزارة البيئة، اليوم الخميس، في تطبيق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، على جميع الأشخاص مالكي ومشغلي أي نشاط له أثر بيئي جديد أو قائم.

 

وقالت وزارة البيئة، عبر حسابها على موقع تويتر، إن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في الأمور التسعة التالية:

 

ـ إصدار معايير وضوابط واشتراطات التصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل.

 

ـ استلام ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة.

 

ـ إصدار قوائم محدثة استرشادية لتصنيف الأنشطة.

 

ـ إقرار القواعد والاشتراطات والضوابط المتعلقة بالتصاريح.

 

ـ مراقبة تطبيق خطة الإدارة البيئية لمراحل الأنشطة البيئية.

 

ـ مراجعة تقارير المراقبة الذاتية خلال عمليات الإنشاء والتشغيل.

 

ـ إصدار وتجديد التراخيص واستيفاء المقابل المالي.

 

ـ الإشراف على الالتزام باشتراطات التصاريح البيئية.

 

ـ التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة

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