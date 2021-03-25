محافظ الجيزة يخصص وحدة سكنية لمواطنة بمركز ومدينة أوسيم

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخصيص وحدة سكنية للسيدة صباح ابو العلا من مواطني مركز ومدينة أوسيم، بدلا من وحدتها السكنية التي تم إخلاؤها، وذلك في إطار حرص المحافظة على الوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم .



جاء قرار محافظ الجيزة خلال الاجتماع الدوري للإسكان الاقتصادي والذي ترأسه محافظ الجيزة بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وهند عبد الحليم نائبة المحافظ لشئون تنمية المجتمع و اللواء علاء بدران السكرتير العام و المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا المشرف العام على الأحياء.



والتي أكد خلاله المحافظ، أن الدولة لن تتواني عن الوقوف بجانب مواطنيها وتقديم يد العون لهم وتوفير حياه كريمه .

