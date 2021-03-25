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حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 25-3-2021 في الإمارات
الخميس 25/مارس/2021 - 10:46 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 25-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، مغبرا نهاراً على بعض المناطق الداخلية وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
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