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حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 25-3-2021 في البحرين

الخميس 25/مارس/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الخميس الموافق 25-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا ولكنه معتدلا هذه الليلة.

والرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا ثم تقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد في وقت لاحق من الليل.

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