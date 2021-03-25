أستاذ مناهج عن عودة الامتحان الورقي لأولى وثانية ثانوي: لن يرضي جميع الأطراف (فيديو)

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن قرار عودة الامتحانات الورقية للصفين الأول والثاني الثاني الثانوي بديلا عن التابلت لن يرضي جميع الأطراف، ولكن أولياء الأمور سيكونوا أكثر اطمئنانا واستقرارا بهذا القرار.



وأشارت "أبو عميرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن "وقوع السيستم" أحدث مشكلة كبيرة للطلاب وأولياء أمورهم، لافتا إلى أن الدولة المصرية من أوائل الدول التي حققت نجاح في نظام التعليم عن بعد.



وأضافت أن النجاح في الصفين الأول والثاني الثانوي لن يكون بدرجات، مشيدة بوجود امتحان تجريبي للمرحلة الثانوية، معلقة: "الامتحان التجريبي مهم جدا، والطلاب لازم يدخلوه"..

