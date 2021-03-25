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فرص منتخب مصر للتأهل لكأس الأمم الإفريقية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يحل المنتخب الوطني المصري اليوم الخميس ضيفاً على المنتخب الكيني في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب نيابو ناشيونال لحساب مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

ويسعى المنتخب المصري إلى العودة لبطولة كأس الأمم بحثًا عن تحقيق اللقب الثامن بعد أن خسر النسخة ما قبل الماضية على يد الكاميرون في المباراة النهائية 2017 بالجابون.

فيما يخص ترتيب المجموعة قبل مواجهة الفريقان يحتل المنتخب المصري الصدارة برصيد ثمانية نقاط بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني جزر القمر فيما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتاج المنتخب المصري للحصول على نقطة واحدة من أجل الوصول رسميًا إلى البطولة على أن يحسم أمر الصدارة من الوصافة بإستضافة جزر القمر في الجولة السادسة.

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