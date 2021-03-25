حالة الطقس اليوم الخميس.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية طقس بارد ليلا

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس الخميس، طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب سيناء، لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.





وتشهد البلاد أمطارا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.





وعن حالة الطقس ليلا؛ فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.