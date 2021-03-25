Advertisements

برلماني: تغيير ثقافة المجتمع أول خطوة للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر

الخميس 25/مارس/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
طالب النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عقد ندوات تثقيفية للمواطنين حول خطورة الزواج المبكر سواء على المجتمع أو على الفرد، وأنه من أهم أسباب الزيادة السكانية، على أن يتم تضافر الجهود من مختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات على مستوى الجمهورية لتوعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر، وأن الأمر قائم فى الأساس على التوعية وتغيير بعض الموروثات والثقافة لدى البعض فى المجتمعات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التشريع وحده لن يكون صاحب الكلمة الأخيرة فى القضاء على فكرة الزواج المبكر، خاصة وان هناك تحايل من قبل البعض على فكرة السن، ولم يعد هناك التزام بالسن فى بعض المجتمعات، وهذا الأمر يتطلب تغليظ عقوبة، بالإضافة لتغيير ثقافة هؤلاء المواطنين، وذلك لن يكون سوى من خلال الإقناع، وعدم فرض الرأي.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون لوزارة الشباب والرياضة، والأوقاف، والتعليم والتعليم العالى، ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب تكون فى مقدمة الهيئات التى تعمل على ضرورة توعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر، وخطبة الجمعة يجب أن تلقى الضوء على هذا الأمر، ويتم عقد لقاءات وندوات شهرية خاصة فى القرى والريف بشكل عام لمنع هذه الموروثات القديمة التي أصبحت تشكل خطورة على الفرد وعلى المجتمع بشكل عام، القضاء على هذه الظاهرة أول خطوة فى حل أزمة الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة خلال الفترة الأخيرة وتساهم فى تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى.

أخبار تهمك

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسكان تحدد مواعيد تلقي تظلمات حاجزي مشروع"سكن لكل المصريين"

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد ومعلق مباراة مصر وكينيا اليوم في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ نصف ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 16 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

11:00 ص

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

10:30 ص

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها