بوسي شلبي: "روحي انطفت بعد وفاة محمود عبد العزيز"



كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن موقفها من الزواج مرة أخرى، بعد رحيل زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مُشيرة إلى أن ذلك الأمر لا يشغلها حاليًا.



وقالت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي": "مش بفكر في الزواج، وروحي اتقفلت وانطفت مع وفاة محمود ومش هترجعلي تاني، ولكن لازم أعيش، فبالتالي لازم اشتغل".



وكان الفنان محمود عبدالعزيز قد رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر من عام 2016، تاركًا خلفه العديد من الأعمال الرائعة، حيث أنه قدم حوالي 88 فيلمًا منهم " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته:" الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".