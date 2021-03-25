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وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ

الخميس 25/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وبحضور محمد عقل، وكيل وزراة التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، والمدرسة عبارة عن 28 فصلًا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

وحرص الوزير والمحافظ علي متابعة بعض أنشطة التوكاتسو للطلبة داخل الفصل، والاستماع إلى المدرسين والطلاب حول نظام التعليم في المدرسة.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية تركز على بناء شخصية الطفل بالإضافة إلى نظام التعليم الجديد وتطبيق أنشطة التوكاتسو التي تساعد علي تنمية مهارات الطفل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هناك اهتمام بافتتاح العديد من المدارس في محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن خطة اهتمام الدولة بالتعليم.

وقال محافظ جنوب سيناء إن هناك العديد من مشروعات التعاون بين المحافظة والوزارة، وافتتاح العديد من المدارس خلال الفترة المقبلة، ومنها المدارس الرسمية الدولية.

وتُعد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة والتي تم افتتاحها في أكتوبر 2018.
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ

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