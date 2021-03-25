بدء "الإنتاج الضخم" لصواريخ بعيدة المدى في تايوان

بدأت تايوان، اليوم الخميس، الإنتاج الضخم لصاروخ بعيد المدى وتطوير 3 نماذج أخرى في اعتراف نادر بالجهود المبذولة لتطوير القدرة الهجومية وسط ضغوط صينية متزايدة.

وكانت السلطات الصينية، كثفت من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الصينية، إن تايوان جزء من أراضيها حيث تحاول إجبار الحكومة في تايبيه على قبول مزاعم بكين بالسيادة.

ورد وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ، على أسئلة المشرعين في البرلمان، قائلًا إن تطوير قدرة هجومية بعيدة المدى يمثل أولوية لتايوان، مضيفا أن الأبحاث التي أجراها معهد "تشونغ شان" الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للدولة "لم تتوقف أبدا".

وقد أعلنت وسائل الإعلام في تايوان، عن إطلاق صواريخ وأعطيت تعليمات للطائرات بالابتعاد عن منطقة الاختبار، لكن الاختبارات كانت سرية.